  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Bilim insanları nötronun uzaydaki ömrünü ölçmeyi başardı!

Bilim insanları, nötronların uzaydaki ömrünü ölçmeyi başararak bir ilke imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 03:30:00 -
Bilim insanları nötronun uzaydaki ömrünü ölçmeyi başardı!

Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, nötronların uzaydaki ömrünü ölçmeyi başararak bir ilke imza attı. Araştırma kapsamında şişe ve ışın ismi verilen iki yöntemin kullanıldığı, en uygun nötron ömrünün 780 saniye 13 olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan gökbilimci Jack Wilson, yapılan bu çalışma ile birlikte bir ilke imza attıklarını söyledi. Wilson yaptığı açıklamada, "Bir gün bu anormalliği çözmenin yolu; bu yöntemin uygulanabilirliğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte NASA'nın 'Messenger' isimli uzay aracı ile gerçekleştirilen nötron ölçümleri ile ilgili de konuşan Wilson, bu çalışmaları 'şişe' deneyine benzettiğini ifade etti.

Wilson, açıklamasına şöyle devam etti: "Duvarları ve manyetik alanı kullanmak yerine nötronları ömürleri ile karşılaştırılabilir sürelerde sınırlamak için Venüs'ün yerçekimini kullanıyoruz. Nihayetinde nötron ömrünün yüksek hassasiyetli bir ölçümünü yapabilen bir uzay aracı enstrümanı tasarlamak ve inşa etmek istiyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı