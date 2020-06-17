Bilim insanları nötronun uzaydaki ömrünü ölçmeyi başardı!

Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, nötronların uzaydaki ömrünü ölçmeyi başararak bir ilke imza attı. Araştırma kapsamında şişe ve ışın ismi verilen iki yöntemin kullanıldığı, en uygun nötron ömrünün 780 saniye 13 olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan gökbilimci Jack Wilson, yapılan bu çalışma ile birlikte bir ilke imza attıklarını söyledi. Wilson yaptığı açıklamada, "Bir gün bu anormalliği çözmenin yolu; bu yöntemin uygulanabilirliğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte NASA'nın 'Messenger' isimli uzay aracı ile gerçekleştirilen nötron ölçümleri ile ilgili de konuşan Wilson, bu çalışmaları 'şişe' deneyine benzettiğini ifade etti.

Wilson, açıklamasına şöyle devam etti: "Duvarları ve manyetik alanı kullanmak yerine nötronları ömürleri ile karşılaştırılabilir sürelerde sınırlamak için Venüs'ün yerçekimini kullanıyoruz. Nihayetinde nötron ömrünün yüksek hassasiyetli bir ölçümünü yapabilen bir uzay aracı enstrümanı tasarlamak ve inşa etmek istiyoruz."