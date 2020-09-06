Bilim insanları dokunmatik kağıt geliştirdi

Purdue Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bir ilke imza atarak Bluetooth bağlantısına sahip interaktif bir kağıt geliştirmeyi başardı. Yapılan açıklamada, geliştirilen bu kağıdın suya ve toza karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olduğu ve hiçbir dış güç kaynağına ihtiyaç duymadığı belirtildi.

Ekip, farklı bir metod kullanarak geliştirdikleri çeşitli özelliklere ve fonksiyonlara sahip olan interaktif kağıdın yüksek oranda florlanmış moleküller içerdiğini ve böylece toza, yağa ve suya karşı direncinin arttığını ifade etti.

Dışarıdan hiçbir güç kaynağına ihtiyaç duymayan, sadece kağıda parmağıyla dokunan kişiden güç alan yeni teknolojinin, akıllı paketleme yöntemleri gibi pek çok alanda kullanılabilmesi hedefleniyor.