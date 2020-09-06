  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bilim insanları dokunmatik kağıt geliştirdi
Teknoloji

Bilim insanları dokunmatik kağıt geliştirdi

Purdue Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, dokunmatik kağıt geliştirmeyi başardıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 05:06:00 -
Bilim insanları dokunmatik kağıt geliştirdi

Purdue Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bir ilke imza atarak Bluetooth bağlantısına sahip interaktif bir kağıt geliştirmeyi başardı. Yapılan açıklamada, geliştirilen bu kağıdın suya ve toza karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olduğu ve hiçbir dış güç kaynağına ihtiyaç duymadığı belirtildi.

Ekip, farklı bir metod kullanarak geliştirdikleri çeşitli özelliklere ve fonksiyonlara sahip olan interaktif kağıdın yüksek oranda florlanmış moleküller içerdiğini ve böylece toza, yağa ve suya karşı direncinin arttığını ifade etti.

Dışarıdan hiçbir güç kaynağına ihtiyaç duymayan, sadece kağıda parmağıyla dokunan kişiden güç alan yeni teknolojinin, akıllı paketleme yöntemleri gibi pek çok alanda kullanılabilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına ..
İran'da patlama! Onlarca yaralı var
Dünya

İran'da patlama! Onlarca yaralı var

İran'ın İlam eyaletinde bir TIR'ın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre Yıldırım Operasyonları kapsamında 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi...
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı