Bilim insanları buldu! Şaşkına çevirdi

Bilim insanları, Akdeniz sularında diş benzeri pulları, derisi ve dişleri olmayan bir köpekbalığı bulundu.

Akdeniz'de yakalanan köpekbalığının Galeus melastomus türüne ait olduğu tespit edildi.

Lekeli kedibalığı adı ile de bilinen Galeus melastomus türü, çoğunlukla omurgasızlar, kafadanbacaklılar ve küçük kemikli balıklar ile beslenme ihtiyacını karşılıyor. Bu köpekbalığının balıkçılıktaki ticari değerinin ise oldukça az olduğu biliniyor.

Ancak Güney Sardinya'daki Carbonara Burnu açıklarında keşfedilen bu köpekbalığı, adeta bir bilimsel megastar durumunda...

Independent'in haberine göre; 500 metre derinlikte yakalanan dişi köpekbalığının boyunun 302 milimetreye, kütlesinin ise 82,7 grama ulaştığı ifade edildi.

"Yeni bir tür sandık"

Çalışmanın baş yazarı olan Antonello Mulas, bunun büyük bir sürpriz olduğunu ifade ederek çok tuhaf olduğunu, bu sebeple ilk bakışta Akdeniz'de yeni bir tür keşfettiklerini sandığını, fakat durumun böyle olmadığının açık olduğunu söyledi.

Araştırmacıların bildirdiğine göre köpekbalıklarının derileri, pek çok hayati işlevden sorumlu. Bu sebeple temel bir organ olarak sınıflandırılıyor. Derinin en dış tabakasında, köpekbalığını çevresinden, yırtıcılardan, parazitlerden koruyan diş benzeri pullar bulunuyor.

Epidermis tabakasındaki hücreler tarafından salgılanan mukus ise bağışıklık sisteminin bir parçası olarak kabul ediliyor, bulaşıcı mikropların kolonileşmesini önlüyor.

Buldukları bu köpekbalığının ise diş benzeri pulları ve dişlerinin olmadığını görünce kafalarının karıştığını söyleyen Mulas, ilk ve en mühim sorunun, böylesi ciddi bir kusura rağmen nasıl hayatta kaldığı olduğunu belirtti.

Hayrete düşüren durum

Ayrıca araştırmacılar, diş eksikliğinin köpekbalığının beslenme yeteneklerini etkilemediğini gördü. Araştırmacılar, hayvanın muhtemelen avını tamamı ile yuttuğunu söyledi.

Şimdi ise araştırmacılar, anormalliğin köpekbalığının genel davranışını, fizyolojisini ya da ekolojisini nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

Bununla birlikte, bu kusurların doğal mı olduğu, yoksa okyanustaki sıcaklık, asit ya da kirlilik artışından mı kaynaklandığı ise ayrı bir merak konusu...

Mulas, bu sorulara yanıt bulmanın çok zor olacağını, fakat araştırmayı önemsediklerini söyledi.