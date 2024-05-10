Bilim insanları: Bu genetik forma sahip olanların çoğu Alzheimer oluyor! O zaman tedavi edilir mi? İşte gerçek

Araştırmacılar ilk kez, yaşamın ilerleyen dönemlerinde Alzheimer hastalığı riskini arttırmakla kalmayıp, bu hastalığı tetikleyeceği neredeyse kesin olan bir genetik form keşfetti.

Bu genin adı “APOE4”. Pazartesi günü yayınlanan bir çalışma gösteriyor ki bu genin iki kopyasını taşıyan herkesin Alzheimer hastalığına yakalanacağı neredeyse kesindir. Nüfusun neredeyse yüzde ikisinin bu gen kombinasyonunu taşıdığı söylenmektedir.

Bulgular, Barselona'daki Sant Pau Enstitüsü'nden (İspanya) bir grup araştırmacı tarafından “Nature Medicine” adlı bilimsel dergide yayımlandı. Bilim insanları, ABD'deki “Ulusal Alzheimer Koordinasyon Merkezi” veri tabanından ve diğer beş çalışmadan elde edilen yaklaşık 10.000 veriyi karşılaştırdı. APOE4 kombinasyonuna sahip tüm insanların yüzde 95'inde tipik Alzheimer değerleri (biyobelirteçler) bulundu. Bunlar arasında beyin omurilik sıvısındaki proteinler veya beyindeki tipik birikintiler (plaklar) yer almaktadır.

Almanya'da APO4 testleri çoğunlukla araştırmaların bir parçası olarak gerçekleştirilmekte. ABD'de sunulanlar gibi evde kullanım için ApoE4 testleri, Genetik Teşhis Yasası nedeniyle Almanya'da yasak. Sadece istisnai durumlarda ApoE4 için test seçenekleri bulunuyor.

Alzheimer genetik testlerinin çoğu, 65 yaşından önce başlayan ve anne ya da babadan miras kalan ailesel Alzheimer hastalığına odaklanmaktadır. Ancak bu genetik testler ApoE4 testi değildir. Diğer Alzheimer genlerinin varlığını test ederler ve yalnızca genetik konsültasyonlarda gerçekleştirilirler.

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ALZHEIMER TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ

ARTI49'a göre: Şu anda Alzheimer hastalığının tedavisi yok, ancak tedavi yaklaşımları var. Hastalığın erken evrelerinde bazı hastalarda semptomları hafifleten ilaçlar. Ancak bu ilaçlar hastalığın ilerlemesini durduramaz veya tersine çeviremez. Ayrıca sağlıklı bir diyet, fiziksel egzersiz ve zihinsel aktivite hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabiliyor.