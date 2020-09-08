Bilim insanları açıkladı: Ay paslanmaya başladı

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Hawaii Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, ay ile ilgili yeni bir araştırmaya imza attı. Araştırma sonuçları, dünyanın uydusu olan ay'ın paslanmaya başladığı gerçeğini ortaya çıkardı. Bilim insanları, bunun dünyanın atmosferinden kaynaklandığını düşünüyor.

Çalışma kapsamında ay'ın kutup bölgelerine odaklanan araştırmacılar, ay'ın kutup bölgesinin yüzeyinin 'kuntaşı' olarak da bilinen ve 'Fe2O3' olarak formüle edilen spesifik bir demir oksit türü olan kaya spektrumu sinyallerine sahip olduğu tespit etti. Araştırmacılar, ay'ın yeterli miktarda oksijeni sağlayabilecek bir atmosferi bulunmadığını ancak dünya atmosferinden kaynaklı bir oksijen bulunduğunu söyledi.

Araştırmanın başyazarı Shuai Li, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak ay'ın paslanmasının oldukça kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. Li, ay'ın pas oluşması için oldukça kötü bir yer olduğunu ifade etti.