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Bilim dünyasını şoke eden gelişme! 1 buçuk milyar ışık yılı öteden geliyor

Bilim insanları uzayın derinliklerinden gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit ettiklerini duyurdu. Kanada’dadakiBritish Columbia Üniversitesi’nde görevli araştırmacıların duyurduğu ve kaynağı belirsiz radyo dalgası patlamalarıyla ikinci kez karşılaşılırken, söz konusu olay, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

10 Ocak 2019 Perşembe 19:08
Bilim dünyasını şoke eden gelişme! 1 buçuk milyar ışık yılı öteden geliyor

Kanada’da yer alan British Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli interferometrik radyo teleskobu ile galaksinin 1,5 milyar ışık yılı ötesinden gelen 13 hızlı radyo dalgası patlaması tespit ettiklerini açıkladı.

Kaynağı belirsiz radyo dalgası patlamalarının yalnızca birinin tekrarladığının belirtildiği açıklama gök bilimi dünyasında heyecan yaratırken, bilim tarihinde bu güne kadar keşfedilen tekrarlı hızlı radyo dalgası patlaması sayısı ikiye yükseldi.

"6 kez tekrarlandı"

British Columbia Üniversitesi’nde araştırmacı olan Ingrid Stairs, şu ana kadar keşfedilen 6O hızlı radyo dalgası patlamalarından yalnızca birinin 6 kez tekrarladığını ve tekrarlı sinyalin aynı yerden gelebileceğini bilindiğini vurgulayarak yaptıkları keşfin önemiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hızlı radyo patlamaları yalnızca milisaniye sürüyor ve Güneş'in haftalarca verdiği enerjiye eşdeğer enerjiyi 1 saniyenin daha da altında bir sürede açığa çıkarıyor."

“Şu ana kadar, yalnızca bir tane tekrar eden FRB (Hızlı Radyo Dalgası Patlaması) biliniyordu, diğer seçeneklerin de olduğunu bilmek uzayda daha fazlasının olabileceğini gösteriyor. Çalışmak için ne kadar tekrarlayıcı kaynak bulundukça kozmik bulmaca da o kadar çok anlaşılabilir."

"Uzaylıların varlığını kanıtlıyor"

Nature dergisinde araştırmacıların yazdığı iki makaleden birinde belirtildiğine göre 2 tekrarlı radyo sinyalinin bulunması onların varlığını kanıtlıyor ve insanlığın muhtemelen uzayın derinliklerinden gelen daha fazla tekrarlı radyo sinyali bulabileceğini gösteriyor.

Tüm araştırmacılar sadece üç haftalık bir süre içinde 13 patlamadan bazılarını tespit etti ve bu durum kaynak arayışı içinde olan bilim insanlarına çok büyük bir veri hazinesi sundu.

Bu sayede, radyo sinyalleri geldikleri olağandışı ortamla ilgili bazı kanıtlar sunabilir, belki de uzay uygarlıklarının gizemli teknolojisini açıklayabilir.

McGill Üniversitesi’nden Arun Naidu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Radyo dalgalarının kaynakları her ne olursa olsun, üretildikleri frenkans aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek çok ilginç. Kaynağın belirli bir frekansın altında bir şey üretemediği bazı modeller vardır” ifadelerini kullandı.

Keşfedilen 13 radyo dalga patlamasının en az 7’sinin 400 MHz olarak kaydedildiği ve bunun şu ana kadar algılanan en düşük frekans olduğu aktarıldı. Açıklamada radyo dalgası patlamalarının daha çok olabileceği ama bunları CHIMe’nin tespit edebileceği aralıktan düşük olabileceği kaydedildi.

Kaynağa dair net bir açıklama yok

Radyo sinyallerin kaynağı ile ilgili net abir açıklama bulunmuyor, anacak yaygın kabul gören görüşlerden biri kara deliklerle çarpışıp yok olan yıldızların yarattığı enerji patlamaları sonucunda bu tür radyo dalgalarının yayılabileceği, Yine de bu durumun tekrar eden patlamaları açıklamakta biraz zayıf kaldığı ifade ediliyor.

Uzayın derinliklerinden gelen güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:08
  1. British Columbia Üniversitesi
  2. Kanada
  3. Bilim adamları
  4. uzay bilimi
  5. astronomi
  6. Radyo frekansları
  7. uzaylılar
  8. 1 buçuk milyar yıl öteden gelen sinyaller

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