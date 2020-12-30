Bilim adamlarından devrim gibi buluş! Artık uçaklar...

Araştırmacılar, elektrikli hava araçları ve alternatif yakıtların çözüm olmadığı durumlarda hava yolculuğunun çevreye etkisini azaltmak için bir yol bulmuş olabilir. Wired'ın bildirdiği üzere Oxford Üniversitesi bilim adamları, başarılı bir şekilde CO2'yi (karbondioksit) jet yakıtına dönüştürmeyi başardılar ve böylelikle geleneksel sistemlerle çalışan hava araçlarının net sıfır emisyona sahip olma ihtimalini gerçeğe dönüştürdüler.

Bu teknik, organik yanma yöntemini kullanarak temel olarak yakıtın yanma sürecini tersine çeviriyor. Ekip, bir sitrik asit, hidrojen ve demir-mangan-potasyum katalistini ısıtarak CO2'yi jet hava araçlarını güçlendirebilecek sıvı yakıta dönüştürdü.

Bu yaklaşım pahalı olmamasının yanı sıra karmaşık da değil ve yaygın malzemeleri kullanıyor. Ayrıca hidrojen ve suyu yakıta çevirme süreçlerinden de daha ucuz.

Ancak bu yöntemi hava araçlarına taşımanın önünde zorluklar da yok değil. Laboratuvar yöntemi sadece birkaç gram yakıt üretti ve tek bir uçuş için bile bundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu kesin. Ayrıca karbon yakalama yöntemlerinin çok daha yaygın kullanılması da gerekiyor. Son olarak da eğer etkin bir şekilde sıfır emisyon istiyorsanız, yakalama ve dönüştürme sistemlerinin de temiz enerji kullanıyor olması gerekiyor.

Yine de araştırmacılar, bu konularda büyük bir zorluk görmüyorlar ve endüstri ortakları ile görüşmelere başlamış durumdalar. Ayrıca bu seçeneğin filolar için en mümkün seçeneklerden biri olması da mümkün. Elektrik veya farklı bir yakıta geçiş yapmak için firmaların pek çoğunun hava araçlarını tamamen yenilemesi gerekecektir. Ancak bu dönüştürme süreci ile havayolları, var olan hava araçlarını kullanmaya devam ederken, tamamen çevre dostu sistemlere geçene kadar karbon-nötr olabilirler.

Kaynak: Chip