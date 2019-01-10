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Bilim adamları tespit etti! Uzayın derinliklerinden geldi

British Columbia Üniversitesinden Gök bilimciler uzayın derinliklerinden gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit ettiklerini duyurdu.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:51
Bilim adamları tespit etti! Uzayın derinliklerinden geldi

BBC'de yer alan habere göre, Kanada'daki British Columbia Üniversitesinden bilim adamları, yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri saptadı.

Sinyallerin, Okanagan Vadisi'ndeki CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli radyo teleskobuyla tespit edildiği belirtildi.

Daha fazla bilgiye sahip olunabilir

British Columbia Üniversitesinden astrofizikçi Ingrid Stairs, uzayın derinliklerinde bu dalgalardan daha fazla olabileceğini ifade ederek daha fazla kaynak saptadıkça bu sinyallerin nereden geldiği ve bunlara neyin sebep olduğuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olunabileceğini dile getirdi.

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:51
  1. British Columbia Üniversitesi
  2. radyo sinyalleri
  3. uzay

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