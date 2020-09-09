Bilgisayar seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Üretkenliği ve motivasyonu artırmanın önemi, çalışanların ve öğrencilerin başarısı, teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliğine bağlı. Bu anlamda iş ve eğitim hayatının sorunsuz sürmesi, satın alma kararlarını da oldukça etkiliyor.

Artan ihtiyaç ve talep karşısında seçenekler artarken, bilgisayar alırken nelere dikkat edilmesi konusu da pek çok kullanıcı tarafındantartışılıyor. İhtiyaç listelerimizde önemli bir konu haline gelen bilgisayar seçimi ile ilgili araştırıyor, danışıyor ve bize en uygun bilgisayarı satın almaya çalışıyoruz. Türkiye’nin bilgisayar üreticisi Casper, her ihtiyaca ve bütçeye göre özelleştirebileceğiniz bilgisayarlar çözümleri sunarken, kullanıcın hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kullanım amacı:

Bilgisayar almadan önce kullanım amacını gözden geçirmeniz gerekir. İş, uzaktan eğitim, oyun ve performans gibi birçok farklı ihtiyaca göre değişen bilgisayar donanımlarını göz önünde bulundurmak gerek. Taşınabilirlik, mobilite ve ergonomik ihtiyacı, laptop seçimine yönlendirir. Daha profesyonel, güçlü donanım tercih edeneler ve oyuncular masaüstü veya performans laptoplarına yönelirler.

Hız ve depolama

Bilgisayarların kullanım amacına göre ihtiyaç duyulan programları destekleyecek işlemci ve RAM’a sahip olması önemlidir. Meslek gruplarına göre değişkenlik gösteren programlara göre Core serisi işlemciler, 8GB ve üstü RAM tercih edilebilir. Yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan video ve ses düzenleme, oyun oynama gibi faaliyetler yapılacaksa son nesil bir işlemci kullanılması, hız açısından tatmin edici sonuçlar doğurur.

Mimar ve tasarımcılar gibi meslek gurupları için yeni nesil işlemciler ve yüksek RAM tercih edilmedir. Casper Nirvana Serisi, oyun ve performans bilgisayarları Excalibur, ihtiyaca ve kullanım alanında göreişlemci, RAM, SSD seçenekleri ile konfigüre edebilir, kişiye özel bilgisayarınızı oluşturabilirsiniz.

Ekran özellikleri

Taşınabilirliğe önem veriyorsanız küçük ekran boyutuna sahip modeller tercih edilebilir. Ekran boyutları 14 inçten küçük olan laptoplar kullanıcısına taşınabilirlik ve kolay kullanım imkânı sunar. Günlük kullanım için laptop almak isteyen kullanıcılar için 15-16 inç, oyun oynayan veya tasarımcılar için ise 17 inç düzeyindeki notebook modelleri ideal olacaktır.Masaüstü bilgisayarlar için monitör alacak iseniz boyuttan çok diğer teknik özellikleri önplana çıkar. Genellikle 19-27 inç arasında olan monitörleri; IPS panel, 1 ms'ye kadar gecikme süresi, yüksek Hz yenileme hızı ve güncel bağlantı destekleri ile öne çıkar.

Ekranın büyüklüğü kadar çözünürlüğü de önem taşıyor. Orta ve büyük ekranlarda genelde Full HD çözünürlük sunulurken 14 inçten ufak cihazlarda daha çok 1366 x 768 çözünürlük kullanılıyor. Grafik tasarımıyla uğraşan, video düzenlemeleri yapan ve oyun oynamayı seven kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü ekranları tercih ediyor.

Hafiflikve pil ömrü

Tercihiniz laptop bilgisayar almak ise bilgisayarınızın taşınabilirliği, ergonomisi ve hafifliği de önem taşımaktadır. Eğer sürekli mobil ortamda olup dizüstü bilgisayarınızı sürekli yanınızda taşıyacaksanız, o halde olabildiğince ince ve hafif modelleri tercih etmeniz yararlı olacaktır.

Bilgisayarınız ile mobilite olabilmeniz ve özgürce kullanabilmeniz için pil ömrünün önemi tartışılmaz. Evden çalışanlar ve uzaktan eğitim alanlar için pil ömrünün uzun olması verimliliğinizi artıracak bir unsurdur. Hafifliği ve uzun pil ömürleriyle ön plana çıkan Casper Nirvana C350 ve X400 bu konuda uygun alternatifler olacaktır.

Her ihtiyaca uygun bilgisayarlar www.casper.com.tr’ de:

Masaüstü bilgisayar çeşitlerinden laptoplara, ofis bilgisayarından oyun bilgisayarına ihtiyacınıza uygun birçok seçeneğe www.casper.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mesleğiniz, kullanım alanınız ve ihtiyaçlarınıza göre dilediğiniz ürünü istediğiniz donanımlarla konfigüre edebilir ve özelleştirebilirsiniz.