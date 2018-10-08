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Bilgisayar korsanı, zararlı yazılımdan 14 yıl hapis yedi!

Letonya'da yaşanan bir olayda zararlı yazılım geliştiren siber saldırganlara hapis cezası verildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:50
Bilgisayar korsanı, zararlı yazılımdan 14 yıl hapis yedi!

2013 yılında gerçekleşen bazı siber saldırılarda kullanılan zararlı yazılımların geliştirilmesine yardımcı olduğu belirlenen Letonyalı bilgisayar programcısı 37 yaşında Letonya vatandaşı Ruslan Bondars 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zararlı yazılımdan 14 yıl hapis cezası yedi!

Hacker'lar, kendi “Scan4You” programları ile , anti-virüs programlarının geliştirdikleri zararlı yazılımı tanıyıp tanımadığını test ettiler. Bu, siber suçlulara satılan zararlı yazılım kitlerine uyarlanabilmekteydi. Bondars, ürünün yasal kullanımları olduğunu için yasadışı olarak kullanıldığında bundan kendisinin sorumlu olmayacağını iddia etti.

Görevli Savcı “Davalı, teorik yasal kullanımları olan bir bilgisayar ürünü yaratmanın ve satmanın bedelinin kendisine ait olduğunu sanıyor. Ancak durum böyle değil. Zararlı yazılımların, çoğu zaman teorik olarak yasadışı kullanımları mevcuttur”diye ekledi.

2013 yılında, bir Scan4You kullanıcısı, yaklaşık 40 milyon hedef müşterinin kredi kartı bilgilerini ele geçirmişti.

Önlem almak gerekiyor!

Zararlı yazılımlarla ilgili olarak İngiltere menşeli Keepnet Labs adlı siber güvenlik firmasında CEO olarak görev yapan Ozan Uçar bu tür zararlı yazılımlar kullanıcılara önemli sorunlara neden olduğunu beyan ederek bir dizi öneri ve uyarıda bulundu.

Uçar'a göre zararlı yazılımlar, kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesini sağlayan, sisteminize ve bilgisayarınıza zarar verebilen ve bunları etkili bir şekilde kullanmanızı engelleyen yazılımlar olup, gerekli önlemler alınmadığında öngörülemeyecek pek çok sorunlara sebep olacaktır.

Bunun yanı sıra gelen e-postaları açmadan önce, kimden geldiğine bakılarak şüpheli olup olmadığı kontrol edilmeli, gerekirse asıl kaynağına ulaşılarak e-posta içeriğinin gerçek olup olmadığı sorgulanmalı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:50
  1. Letonya
  2. Siber saldırı
  3. Zararlı yazılım
  4. Hapis cezası

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