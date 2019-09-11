Bilgisayar hırsızı tutuklandı Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan sağlıklı yaşam merkezinden diz üstü bilgisayarı çalan şüpheli yakalandı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan sağlıklı yaşam merkezinden diz üstü bilgisayarı çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Ürgüp Şehit Cem Bul caddesi üzerinden durumundan şüphelenilerek durdurulan Y.E.S.’nin yapılan GBT kontrolünde çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edilmesinin ardından elinde bulundurduğu dizüstü bilgisayarın çalıntı olabileceği değerlendirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde elinde bulundurduğu bilgisayarı Sağlıklı Yaşam Merkezinden çaldığını söyleyen Y.E.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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