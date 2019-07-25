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Bilgi evinden ‘Emeğin el izleri’ sergisi

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi 3.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:00
Bilgi evinden ‘Emeğin el izleri’ sergisi

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi 3. Geleneksel ‘Emeğin El İzleri’ sergisinin açılışını Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu gerçekleştirdi.


Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi, Yenikent Halk Eğitim Merkezi’nin eğitim desteğiyle, 3. Geleneksel Emeğin El İzleri Sergisini gerçekleştirerek yıl boyunca kursiyerlerin yapmış oldukları eserler sergilendi. Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve eşi Elveda Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Yenikent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Yazıcı, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.


Sergide sunulan eserleri tek tek inceleyen AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, kursiyerleri tebrik etti. Atabek, “El emeği göz nuru eserleri hayata geçirmek çok kolay bir durum değil. Hanımefendilerimizin gayretleri takdire değer. Emeği geçenleri, kadınlarımıza böyle güzel organizasyon yapma imkânı sunan Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum” diye konuştu. Kadınların sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Değerli Milletvekilimizin de vurguladıkları gibi kursiyerlerimiz çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Birbirinden güzel eserleri bizlerle buluşturan kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Adapazarı Belediyesi olarak çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.


Emeğin El İzleri Sergisi’nde kursiyerlerin el sanatları, yağlı boya, dikiş, örgü, minyatür, geri dönüşüm ve çini sanatı ile yıl boyunca yapmış oldukları el emekleri sergilendi. Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi’nde eğitim veren Yenikent Halk Eğitim Merkezi Temel Sanat Atölye Hocası Bahar Dinç, Çini Atölyesi Hocası Havva Fırat, Giyim Atölyesi Hocası Çiğdem İşcan, Mefruşat ve Örgü Atölyesi Hocası Nergis Karaca ile Camili Bilgi Evi Sorumlusu Yasemin Arın eşliğinde hazırlanan Emeğin El İzleri Sergisi Alışveriş Merkezi’nde ilgililerini bekliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:00
  1. sergi
  2. sanat
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