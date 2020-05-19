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Bilecik'teki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:50:27 -
Bilecik'teki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

BİLECiK (AA) - Bilecik'te, Kadir Gecesi dolayısıyla gerçekleştirilen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara canlı yayınla aktarıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan Kayıboyu Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Ali Erhun ile kentteki çeşitli camilerde görev yapan imam ve müezzinler mevlit okudu.

Sosyal medya hesaplarıyla vatandaşlara seslenen Müftü Erhun, gecenin önemine değinerek, bu günün ibadetle geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların sosyal medyada yoğun ilgi gösterdiği program, yatsı ezanının ardından tüm cami hoparlörlerinden yapılan dua ile sona erdi.

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