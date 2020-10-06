  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bilecik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Bilecik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:59:33 -
Bilecik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Şehir merkezinden İstasyon Mahallesi istikametine seyreden Elif Nur B. (27) idaresindeki 34 PGV 19 plakalı otomobil, TOKİ rampası mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, yaralan sürücüyü Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle Bozüyük istikametine tek şeritten sağlanan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler
Dünya

Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı yeni bir devlet kurduklarını ilan etti.
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay