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Bilecik'te otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:47:57 -
Bilecik'te otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Ceylan (64) idaresindeki 11 EC 585 plakalı otomobil, Gölpazarı ilçesi Bayat köyü ile Kasımlar köyü arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceylan'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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