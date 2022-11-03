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Yerel Bilecik'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Yerel

Bilecik'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 08:01:00 -
Bilecik'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Büyükyenice köyünde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin yan tarafında bulunan samanlık ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yalnız yaşayan Hüseyin Berber'in (67) cansız bedenini buldu.

Berber'in cenazesi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, Berber'in yakınlarını ziyaret ederek, aileye başsağlığında dileğinde bulundu.

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