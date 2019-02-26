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Bilecik’te gençlerle sabah namazı buluşması

Bilecik Yediler Camiinde sabah namazında genç buluşması programı düzenlendi.

26 Şubat 2019 Salı 12:41
Bilecik’te gençlerle sabah namazı buluşması

Bilecik Yediler Camiinde sabah namazında genç buluşması programı düzenlendi.


Bilecik İl Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; sabah namazının kılınmasından sonra, dua ve tesbihatla devam etti. Programa katılan Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen yaptığı konuşmada; “Aramızda gençlerimiz var. Onları tebrik ediyorum, bu mübarek vakitte bizleri bir araya getiren Rabbimize şükürler olsun. Rabbim sabah vaktinin, cuma gününün bereketini ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm İslam alemi üzerine yağdırsın. Rabbim gönüllerimizi, yolumuzu, ufkumuzu fetheylesin. Cenab-ı hakk dualarımızı, ibadetlerimizi kabul buyursun. Müslümanlar birlik,beraberlik, huzur içinde mutlu ve güçlü olsunlar” dedi.


Daha sonra cami ve genç buluşması programı çorba ikramıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:41
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