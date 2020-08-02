  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik'te cenaze dönüşü kaza yapan araçtaki 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 19:21:01 -
Bilecik'te cenaze dönüşü kaza yapan araçtaki 5 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki otomobile çarpan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Nedim Sefa idaresindeki 11 UB 169 plakalı otomobil, Sorgun Yolu mevkisinde Kadir Kalyoncu'ya ait park halindeki 54 YA 176 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Hilmi Sefa, Nermin Karcı, Necmiye Çömlek ve Nevin Dirik yaralandı.

Yaralılar, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Otomobildekilerin, Bilecik merkeze bağlı Kapaklı köyünde Nedim Sefa'nın annesinin cenaze törenine katıldıkları, dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı