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Ekonomi Bilecik'te altın madeni bugün açılıyor
Ekonomi

Bilecik'te altın madeni bugün açılıyor

Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı. Söğüt ilçesindeki altın madeni bugün açılacak. İlk külçe altını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dökmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 09:43:00 - 2023-01-27 09:56:57
Bilecik'te altın madeni bugün açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili bilgi verdi.
"Söğüt´te yine Türkiye´nin sayılı altın maden işletmelerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız orada ilk altını dökmüş olacak. Toprağın altında bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız."
109 tonluk altın rezervinin değeri yaklaşık 120 milyar lira.
2020 yılında bulunan 109 ton altın rezervinde, maden işleme aşamasına gelindi.


Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni açılıyor.

3,5 milyon onsluk altın kaynağının değeri 120 milyar lira.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk altın külçesini dökeceği madende çalışmalar hızla sürüyor.

Yılda 6-7 ton altın üretilecek

Altın üretimine başlanmasıyla Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlanacak.
Madende yılda 6-7 ton altın üretilecek. Türkiye'nin yıllık altın üretiminin yüzde 15'ini sağlayacak.
KAYNAK: TRT HABER

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