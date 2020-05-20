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Bilecik semalarındaki havai fişeklerle gösterisi göz kamaştırdı

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile gece aydınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:42:24 -
Bilecik semalarındaki havai fişeklerle gösterisi göz kamaştırdı

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile gece aydınlandı.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen havai fişek gösterisini izleyerek, o anı ölümsüzleştiren vatandaşlarla bir araya geldi. Bilecik Belediyesi olarak bu anlamlı günün en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Başkan Şahin, "Bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101’inci yılı. Bu sebeple elimizden geldiği kadar coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Gün boyunca gezici otobüsümüzle bütün mahallelerimizi dolaşarak, günün anlam ve önemini belirten marşlar çalındı. Var olan koşullarda olabilecek en çok şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhuriyetin müjdecisi 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlarımıza sunabilmek için havai fişek gösterisi hazırladık" dedi.

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