Bildiğiniz keklere benzemez: Tavada çilekli kek tarifi

Çok Pratik Tavada Çilekli Kek Tarifi

Malzemeler

200 gr. çilek

1 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 su bardağına yakın süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un (200 gr.)

1 paket kabartma tozu

Tavada çilekli kek tarifi nasıl yapılır?

Çilekleri güzelce ince dilimler doğrayalım. Karıştırma kabına yumurtayı, vanilyayı ve şekeri alıp çırpalım. Sütü ve sıvı yağı ekleyip tekrar çırpalım. Eleyerek ve kontrollü bir şekilde unu, kabartma tozunu ilave edip karıştıralım. Kullanacağımız tavayı katı yağ ile yağlayalım ve üzerine yağlı kağıt yerleştirip tekrar yağlayalım. Kek harcımızın yarısından biraz fazsını tavaya dökelim ve yayalım. Ardında doğradığımız çilekleri dizelim. Daha sonra kalan harcı tamamen boşaltıp yayalım. Ocağın üzerine alüminyum folyo koyalım ve tavanın kapağını kapatıp altı üstü kızarana kadar pişirelim. (15-20 dakika sonra ters çevirelim arka yüzünü pişirelim.)