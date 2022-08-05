Bildiğiniz keklere benzemez: Tavada çilekli kek tarifi
Çilek, kek hamurunun içinde pişirmeye çok alışık olmadığımız bir meyve aslında. Oysaki cheesecakelere, keklere hatta kurabiyelere, hafif mayhoş tadıyla çok yakışıyor.
Çok Pratik Tavada Çilekli Kek Tarifi
Malzemeler
- 200 gr. çilek
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağına yakın süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı un (200 gr.)
- 1 paket kabartma tozu
Tavada çilekli kek tarifi nasıl yapılır?
Çilekleri güzelce ince dilimler doğrayalım. Karıştırma kabına yumurtayı, vanilyayı ve şekeri alıp çırpalım. Sütü ve sıvı yağı ekleyip tekrar çırpalım. Eleyerek ve kontrollü bir şekilde unu, kabartma tozunu ilave edip karıştıralım. Kullanacağımız tavayı katı yağ ile yağlayalım ve üzerine yağlı kağıt yerleştirip tekrar yağlayalım. Kek harcımızın yarısından biraz fazsını tavaya dökelim ve yayalım. Ardında doğradığımız çilekleri dizelim. Daha sonra kalan harcı tamamen boşaltıp yayalım. Ocağın üzerine alüminyum folyo koyalım ve tavanın kapağını kapatıp altı üstü kızarana kadar pişirelim. (15-20 dakika sonra ters çevirelim arka yüzünü pişirelim.)
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