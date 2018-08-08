Bilal Erdoğan açıkladı! 'Okçular Vakfı olarak oradayız'
Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü Ordu'da kutlanacak. Açıklama yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı olarak programlara katılacaklarını söyledi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:25
Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama etkinlikleri ve spor, kültür festivalinin Ordu'da kutlanacağı bildirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı olarak programlara katılacaklarını söyledi.
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