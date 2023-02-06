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Dünya Biden'dan Türkiye duyurusu: Harekete geçtik
Dünya

Biden'dan Türkiye duyurusu: Harekete geçtik

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, ABD'nin Türkiye'ye yapılacak yardımlar için harekete geçtiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 19:18:00 -
Biden'dan Türkiye duyurusu: Harekete geçtik

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, ABD'nin Türkiye'ye yapılacak yardımlar için harekete geçtiğini bildirdi.

Biden, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yayımladığı yazılı mesajında, eşi Jill Biden ve kendisinin, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

ABD yönetiminin NATO müttefiki Türkiye ile yakın bir şekilde çalıştığını belirten Biden, ABD'nin söz konusu depreme hızlı bir şekilde yardım etmesi için gerekli talimatı verdiğini kaydetti.

Biden, üst düzey Amerikalı yetkililerin, gerekli her türlü yardımı koordine etmek için derhal Türk mevkidaşlarına ulaştığını aktararak, "Ekiplerimiz, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremde yaralananlar ile yerlerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla harekete geçiyor." dedi.

ABD destekli insani yardım kurumlarının Suriye'deki yıkıma da yanıt verdiğini belirten Biden, "Bugün, kalbimiz ve en derin taziyelerimiz, kıymetli sevdiklerini kaybedenler, yaralananlar, evlerinin ve işyerlerinin yıkıldığına şahit olan herkesin yanında." dedi.

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