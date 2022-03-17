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Dünya Biden'dan Putin'e şok sözler
Dünya

Biden'dan Putin'e şok sözler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 'haydut' ve 'katil bir diktatör' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 22:14:00 -
Biden'dan Putin'e şok sözler

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti. Biden, ABD’nin başkenti Washington DC’deki Capitol Hill'de St. Patrick Günü etkinliği kapsamında düzenlenen yıllık İrlanda Dostları Öğle Yemeği'nde konuştu.

Biden konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, “Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası” dedi.

Çin devlet başkanı ile görüşecek

Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeye değinen Biden, Xi'nin "söylediği her şeyi hatırladığını" belirterek, "Şaka bir yana 21. yüzyılda demokrasinin sürdürülebileceğine inanmıyor” dedi.

"Savaş suçlusu" demişti

Öte yandan Biden dün bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap vermişti.

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