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Dünya Biden ve Macron Ukrayna'yı görüştü
Dünya

Biden ve Macron Ukrayna'yı görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınak konusunu görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 04:41:00 -
Biden ve Macron Ukrayna'yı görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağa karşı devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştü.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin önemini vurgulayan liderler, Ukrayna, müttefikleri ve ortakları ile istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldı.

 

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