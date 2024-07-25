Biden: Ulusu birleştirmek için çekilmek en iyi karardı

ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekilme kararı sonrası Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Biden, "ABD'yi kurallar değil halk yönetir. Demokrasi herhangi bir unvandan daha önemli. Meşaleyi yeni nesle devretme zamanı geldi. Ulusu birleştirmek için çekilmek en iyi karardı. Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Orta Doğu'ya barış ve güvenliği temin etmek için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA

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