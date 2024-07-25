Biden: Ulusu birleştirmek için çekilmek en iyi karardı
Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden çekilme kararı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Moruk Biden barış kılıfı ile katil İsrail'in katliamlarının üstünü örttü.
ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekilme kararı sonrası Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Biden, "ABD'yi kurallar değil halk yönetir. Demokrasi herhangi bir unvandan daha önemli. Meşaleyi yeni nesle devretme zamanı geldi. Ulusu birleştirmek için çekilmek en iyi karardı. Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Orta Doğu'ya barış ve güvenliği temin etmek için çalışmaya devam edeceğim." dedi.
Kaynak: AA
Dünya
Ha Biden ha Trump! Gazze kasabından ‘sahibime sadığım’ mesajı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Joe Biden ölüm döşeğinde: Bomba iddia! ABD’de neler oluyor? Bir siyasi suikast girişimi daha mı?