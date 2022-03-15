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Dünya Biden: 'Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için para, yiyecek ve yardım göndereceğiz'
Dünya

Biden: 'Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için para, yiyecek ve yardım göndereceğiz'

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için yeterli silahı olduğundan emin olacağını ve Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak adına para, yiyecek ve yardım göndereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 08:08:00 -
Biden: 'Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için para, yiyecek ve yardım göndereceğiz'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 19. gününde de devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya destek açıklaması geldi. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı kendini savunabilmesi için yeterli silahının olduğundan emin olacağını ve Ukrayna'ya para, yiyecek ve yardım göndereceğini kaydetti.

Biden, "Ukrayna'nın işgalci Rus kuvvetlerine karşı kendini savunmak için silahları olduğundan emin olacağız. Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için para, yiyecek ve yardım göndereceğiz. Ukraynalı mültecileri kollarımızı açarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanları desteklemek adına Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Biden, "Her gün on binlerce ton insani yardım malzemesi, yiyecek, su ve ilaç sağlıyoruz" dedi.

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