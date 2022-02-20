Biden, Ukrayna krizi için Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'da gelişen durumu izlemeye devam ediyor ve sahadaki olaylar hakkında ulusal güvenlik ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. (Ulusal güvenlik ekibi) Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini teyit ettiler" dedi.

Güvenlik konseyi ukrayna için toplanacak

Biden'ın, yardımcısı Kamala Harris'in Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda müttefik ülke liderleri ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi aldığını belirten Psaki, "Başkan öğleden sonra Ukrayna'daki durumla ilgili Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak" sözlerine yer verdi.

Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğini ve Rus ordusunun Kiev'e saldıracağını tahmin ettiklerini söylemişti.