Biden onu destekledi! Gözler Kamala Harris'e çevrildi

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci haziranda sona erdi.

Biden, seçimlerde bir kişinin aday gösterilmesi için 1968 Demokrat delegeden oy alması gerekirken yaklaşık 3 bin 800'den fazla delegenin desteğini kazanmıştı.

19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresi olan Demokrat Parti Ulusal Kongresinde partilerin başkan adayı resmen belirlenip açıklanması beklenirken, Biden'ın adaylıktan çekilmesi, partinin adayının belirlenmesi için nasıl bir süreç izleyeceği sorusunu akıllara getirdi.



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BİDEN, ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Biden, son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partiye destek veren milyarder bağışçılar arasında da 81 yaşındaki Demokrat Partili Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen isimlerin sayısı artıyordu.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da, Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yarıştan çekilmeyeceğini ve "en güçlü adayın kendisi" olduğunu ifade etse de bugünkü açıklamasında "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim." ifadesini kullandı.

BİDEN, ABD BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRİS'İN ADAYLIĞINI DESTEKLİYOR

Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çekildiği başkanlık yarışında, yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Partiden aday olması için "tam destek ve onay verdiğini" açıkladı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi üzerine, Kongreden önce yeni adayın belirlenememesi halinde Demokrat Parti tüzüğüne göre, partinin adayıyla ilgili nihai kararını verecek Kongrede delegelerin yeni isme oy vermeleri gerekiyor.

Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak. Bir başka deyişle 3 bin 930'dan fazla delegeden 1968'inin oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanabilecek.

ADAYLIK İÇİN İSMİ GEÇENLER

Öte yandan, ABD'de yerel medya ve birçok uzman, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da Biden'ın yerine geçebilecek adaylar arasında olması olasılığını konuşuyordu.

Michelle Obama birçok kez adaylık yarışına katılmayacağını belirtse de Biden'ın çekileceği bir senaryoda ismi en çok tartışılacaklar arasında yer alıyordu.

BBC'nin haberine göre, Demokratların başkan adayı, Harris'ten başka isim de olabilir.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde doğrudan Harris'in aday gösterilmesindense partide adaylık için bir "yarış" olması çağrısı yapmıştı.

Belirlenecek başkan adayının başkan yardımcısı adayının kim olacağı da merak konusu.

GÖZLER KAMALA HARRİS'E ÇEVRİLDİ

ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üniversitede hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yapan Harris, 2010'da California Başsavcılığına adaylığını koydu. Eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın başsavcı olan Harris, 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi.

Harris, 2016'da yapılan başkanlık seçiminde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör ünvanını aldı.

Demokrat Partiden 2020 başkanlık seçimi için aday adayları arasında yer alan Harris, ön seçimlerde elendi. Ardından Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu.

3 Kasım 2020'de Demokratların seçimi kazanmasıyla Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'la 20 Ocak 2021'de devir teslim töreninde yemin ederek göreve başladı.

Başkan yardımcılığı süresince 19'dan fazla ülkeye seyahat eden ve 150'den fazla liderle görüşen Harris, Biden ile ekonomiye yatırım yaparak istihdamı artırmak için çalıştı.

Harris, ırkçılıkla ve cinsiyetçilikle mücadele etmesinin yanı sıra kürtaj ve LGBTQ savunuculuğuyla da öne çıktı.

ADINI RUSYA SORUŞTURMASI SIRASINDA DUYURMUŞTU

Harris, Kongre'ye girdikten sonra adını ilk kez eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgeye gösterdiği tepkiyle duyurmuştu.

Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçildi. Harris, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili Senatodaki soruşturmalarda da aktif rol almıştı.

Bu bağlamda, Adalet Bakanı William Barr'ı açıklanan "Mueller raporu" üzerine Senatoda sorgulayan Harris, medyada adından sık sık söz ettirmişti.

Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev almıştı.

3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçiminin ardından Harris, ülke tarihinde başkan yardımcısı olan ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçmişti.