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Dünya Biden, Müslümanların oyuna göz dikti
Dünya

Biden, Müslümanların oyuna göz dikti

Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen FETÖ destekçisi Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçildiği takdirde yönetiminin her kademesinde Müslümanlara yer vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:39:00 -
Biden, Müslümanların oyuna göz dikti

Münübe Yılmaz

Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen FETÖ destekçisi Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçildiği takdirde yönetiminin her kademesinde Müslümanlara yer vereceğini söyledi.Biden yönetiminin Amerika’nın çeşitliliğini her düzeyde hizmet veren Müslümanlara da yansıtacağını söyleyerek, göreve geldiği ilk gün Müslümanlara olan her türlü yasağı kaldıracağını da yineledi. Başkanlık koltuğuna oturmak için Müslümanların oyuna göz diken Biden, sivil haklar örgütü olan Müslim Advocates’e gönderdiği video mesajında, “Bugün güven azalıyor, umutlar yok oluyor. İyileşmek yerine parçalanıyoruz. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Çok parlak bir gelecek bizi bekliyor olacak” dedi. “Başkan olarak nefreti toplumumuzdan söküp atmak ve katkılarınızı onulandırmak ve düşüncelerinizi anlamak için sizinle birlikte çalışacağım” diyen Biden, yönetiminin Amerika görüneceğini fakat Müslümanların her kademede görev alacağını vaad etti. Biden konuşmasının sonunda Müslümanlara “Lütfen arkadaşlarınıza, ailenize ve iş arkadaşlarınıza yani tüm toplumunuza oy vermelerini söyleyin” dedi.

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Yorumlar

Akinci.

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