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Dünya Biden canlı yayında öyle bir şey yaptı ki... Dünya bu görüntüleri konuşuyor!
Dünya

Biden canlı yayında öyle bir şey yaptı ki... Dünya bu görüntüleri konuşuyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-30 16:53:00 -
Biden canlı yayında öyle bir şey yaptı ki... Dünya bu görüntüleri konuşuyor!

Gafları ve tuhaf hareketleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de katıldığı canlı yayının reklam arasına girmesini beklemeden yerinden kalktı ve stüdyoyu terk etti.

ABD'nin 80 yaşındaki Başkanı Joe Biden yeni bir garipliğe daha imza attı.

Biden MSNBC kanalında katıldığı programdan aniden çıktı. Görüntülerde, yayın henüz reklama girmemişken, Biden'ın yerinden kalktığı sunucuyla el sıkıştığı ardından da stüdyodan çıktığı görülüyor.

Biden geçen hafta da katıldığı bir programda ABD'nin tüm gizli bilgilerini sattığını söyleyerek şaşkınlığa neden olmuştu.

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