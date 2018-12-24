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Bıçak saplar gibi ağrı yapar

Pankreas iltihabını sizler için araştırıp derledik...

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:00
Bıçak saplar gibi ağrı yapar

Alkol, safra taşı, kanda kalsiyum düzeyinin artması, doğuştan gelen pankreasın yapı bozukluğu, alınan bazı ilaçlar, virüsler, bakteriler, asalaklar, karın travmaları pankreas iltihaplanmalarının belli başlı sebepleridir. Belirtilerin en çarpıcısı şiddetle artan ve 48 saat kadar süren ağrıdır. Ağrı, bıçak saplanmasına yada mideye şiddetli bir baskıya benzeyebilir. Buradan sağa sola ve sırta yayılabilir. Hasta ağrıyı dindirmek için bacaklarını göğüsüne toplar ve hareketsiz kalır.

Ağrıyla aynı zamanda bulantı ve kusma ortaya çıkar. Ateş 37-38 dereceye yükselebilir. Tansiyon düşer. Vücutta renk değişimi olur.

Fakat maalesef pankreas iltihabı teşhisi koymak kolay değildir.

Çekilen ağrı, mide-onikiparmak bağırsağı ülseri, safra taşı ve bazı olgularda enfarktüste görülen ağrılarla karışabilir.

Bugün modern görüntüleme cihazlarıyla durum tesbit edilebiliyor ama bu cihazların da yetersiz kaldığı durumlar olabiliyor. Tedavi mide salgısının sonda ile aralıksız olarak dışarı çekilmesiyle başlar. Midedeki asitin boşaltılmasıyla, pankreasın enzim üretimini uyaran hormonların salgılanması önlenmeye çalışılır.

İltihabî durum devam ettikçe pankreas harab olur ve fonksiyonlarında yetmezlik ortaya çıkar. Bu sebeple hazım bozulur, kilo kaybı başlar, ilerleyince şeker hastalığı görülür.

Ağrı kesici olarak morfin türevi olmayan ilaçlar kullanılır. Çok ağır vak’alarda cerrahi müdahale yapılır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:15
  1. Ağrı
  2. pankreas iltihabı
  3. pankreas iltihabı teşhisi
  4. pankreas iltihabı belirtileri

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