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Spor Biathlon Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek
Spor

Biathlon Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:29:37 -
Biathlon Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek

ANKARA (AA) - Biathlon Milli Takımı'nın hazırlık kampı, 19 Ekim-5 Kasım tarihlerinde Erzurum'da yapılacak.

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasında, 2020 yılı faaliyet programında yer alan kampın, Erzurum'un Aşkale ilçesinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Antrenörler Kenan Ören, Samet Oğlago, Mustafa İlçin, Dilovan Orhan ve Pelin Kar'ın yönetimindeki milli takımda, şu sporcuların bulunduğu kaydedildi:

Zana Öztunç, Halil İbrahim Yılmaz, Okan Alalma, Cihan Kartal, Berna Yılmaz, Barış Oduncu, Alican Dayan, Metehan Türkeş, Olkan Oğur, Ebru Tuncer, Elanur Şepçi, Özdenur Özden, Betül Demir, Eylül Sarı.

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