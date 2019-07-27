0553 313 94 23

Beyşehir’de Uluslararası Göl Festivali başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Göl Festivali başladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:33
Beyşehir’de Uluslararası Göl Festivali başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Göl Festivali başladı.


Beyşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, Anıt meydanında başlayan ve festival alanına kadar devam eden mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı.


Festivalin protokol konuşmaları bölümünde kürsüye gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Gün bir olma, bütün olmagünüdür, bu bir kader, bu bir dönüm noktasıdır, ben bugün varım, yarın yokumama Beyşehir daima olacaktır. Bu duygular içinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Beyşehirlilerin iyilik bilen kadirşinas insanlar olduğunu konuşmasında vurgulayan Bayındır, Beyşehir’e geçmişte belediye başkanı olduğu dönemlerden bugüne hizmet eden eski yeni tüm siyasetçilere şükran borçlu olduklarını dile getirdi.


Konuşmaların ardından festival kapsamında Sevgi Adasında hazırlanan sanat sokağı ile yine festival alanında kurulan panayır ve fuarın açılışı gerçekleştirildi. Festivalin ilk gününde sahneye çıkan Kafkas Halk Dansları Topluluğu gösterileri beğeniyle izlendi. Konser bölümünde pop müzik sanatçısı Derya Uluğ sahne aldı.


Belediye Başkanı Adil Bayındır, genç sanatçıya konser programının ardından Beyşehir’in tarihi ve doğal güzelliklerini de yansıtan kendi fotoğrafının yer aldığı özel bir tabloyu ve plaket verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:33
  1. sanat
  2. konser
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sular altında kalacak olan ilçe 7'nci kez taşınıyor!
    1. Sular altında kalacak olan ilçe 7'nci..
    2. Tüm dünya alarma geçti! İran resmen..
    3. Kale Grubu 62. yılında 141 çocuğu..
    4. HAK İŞ Mardin şubesi işçilerle eyleme..
    5. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye..
    6. Tekerlekli sandalye basketbolu
    7. Manisa'da elektrik akımına kapılan..
    8. Başkan Kalaycı: “Yeşil bir Karaman..
    9. Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün..
    10. Atatürk Üniversitesi 400 bin öğrenciye..
    11. Bahçeli: “Suriye’nin kuzeyinde acilen..
    12. Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor
    13. İzmir’de biçer döver faciası:..
    14. Muradiye 11 bin 500 paket kaçak sigara..
    15. 'Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    16. Çizgi film karakteri gerçek oldu
    17. Hindistan’da raydan çıkan trende 17..
    18. İdlib’de hava saldırısı: 10 sivil öldü
    19. Mühye Vadi Konutları sahiplerini buldu
    20. Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
    21. ESBİKE Antrenman Yarışları gerçekleşti
    22. Kedi için canını hiçe saymıştı... O..
    23. Hong Kong'da protestoculara biber..
    24. Selendi’de yol yapım çalışmaları..
    25. İran balistik füze denemesi yaptığını..
    26. Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması
    27. Yüzbaşı Bozkurt’dan Başkan Gültekin’e..
    28. Melih Gökçek anket yaptı! Sosyal medya..
    29. GÜNCELLEME- İdlib'e hava saldırıları:..
    30. Alanyaspor'da transfer
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz