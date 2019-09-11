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Beyşehir’de “Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı” düzenlenecek

Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu’nun (KONFED) Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’a yaptıkları ziyarette, ‘Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı’ projesi konuşuldu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:30
Beyşehir’de “Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı” düzenlenecek

Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu’nun (KONFED) Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’a yaptıkları ziyarette, ‘Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı’ projesi konuşuldu.


İzmir’de faaliyet gösteren Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydoğan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Beyşehir’de gerçekleştirilmesi planlanan “Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı” projesi de ele alındı.


Aydoğan, ziyaretinde yaptığı açıklamada, KONFED’in kadın komisyonlarının geleneksel Konya gezisinin bu yıl odak noktasının Beyşehir ve bağlı yerleşimi olan Gönen Köyü olduğunu vurguladı. Aydoğan, “Beyşehir’in fikir önderleri esnaf, tüccar, sanayici, gazeteci, sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla bir araya geldik. Bu kapsamda, aynı zamanda vakfımızın kurucu üyesi olan Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır’ı da makamında ziyaret ettik. Belediye Başkanımıza çok önemli bir proje teklifi ile geldik. Sağ olsun kabul etti ve hemen talimat verip projeye startı verdik. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



Beyşehir sevdalıları, çalıştayla kucaklaşacak


Yakın zamanda KONFED ve Beyşehir Belediyesinin de içerisinde yer alacağı ‘Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı’ düzenleyeceklerini belirten Aydoğan, “Türkiye ve dünyanın her yerindeki Beyşehir sevdalılarını toplayıp, onların enerjilerini ve sinerjilerini Beyşehir’e aktarmak istiyoruz. Biliyorsunuz, Beyşehir ilçe dışında yaşayan önemli bir gurbetçi potansiyeline sahip. Hem yurt içinde, hem de yurt dışında bu potansiyel bulunuyor. Bu potansiyel gücü Beyşehir’in menfaatleri doğrultusunda harekete geçirmek arzusundayız. Bu çalıştay bu anlamda bu proje ve düşüncelerimizi hayata geçirebileceğimiz önemli bir başlangıç ve adım olacak. Gurbette yaşayan Beyşehir sevdalısı hemşehrilerimizle, ilçemizde hayatını idame ettiren vatandaşlarımızı bu çalıştay kapsamında bir araya getirerek gönül köprüleri kurmak istiyoruz. Bunun için vakıf olarak Beyşehir Belediyemizin de katkılarıyla Beyşehir’de tüm hemşehrilerimizi geniş kapsamda kucaklayacak müşterek bir çalıştay hazırlığı içerisine gireceğiz. Bu çalıştay vasıtasıyla Beyşehirimizin geleceğini de şekillendirmek istiyoruz. Bu anlamda, Beyşehir’den çok önemli bir hemşehri potansiyeli bulunan İzmir’e de bir gönül köprüsünün yanında bir ticaret köprüsü de kurma arzusu ve çabasındayız. Beyşehir’de üretilen tarhana, Çetmi şeker fasulyesi ve benzeri gibi adını daha çoğaltabileceğimiz pek çok yerel ürünlerimizi, vakfımız aracılığıyla İzmir’de yaşayan hemşehrilerimize ulaştırmak, yani buradaki üreticimizden direk tüketiciye sunulması yönünde vakıf olarak bir köprü vazifesi oluşturmak istiyoruz. Bugün bu yürüteceğimiz çalışmaları görüşüp, istişare etmek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Belediye Başkanımız Adil Bayındır’la makamında bir araya geldik. Kendilerini başarılı çalışmalarından dolayı da tebrik ettik” ifadelerini kullandı.



Bayındır’dan Aydoğan’a teşekkür


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yürütecekleri bu çalışmalarla amaçlarının ilçe dışında ikamet eden gurbetteki hemşehrileriyle, ilçe genelinde yaşayan Beyşehirlilerin bir araya gelerek kucaklaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Bayındır bu anlamda KONFED olarak kendilerine destek veren hemşehrileri Başkan Mehmet Aydoğan ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:30
  1. doğa

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