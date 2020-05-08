Beyşehir Gölü’nde yasak dönemde avlanmaya 52 bin lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü’nde, balık avlanma yasağı döneminde yapılan denetimlerde yasa dışı avlanan ve kaçak balık satışı yapanlara toplam 52 bin lira para cezası uygulandı.

Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde devam eden su ürünleri avlanma yasağı dolayısıyla kaçak avlanmaya karşı denetim ve kontroller yürütülüyor. Beyşehir Gölü’nde üreme mevsimi olması münasebetiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Mart’ta başlatılan ve 15 Haziran’a kadar sürecek olan su ürünleri av yasağı süresinde balık neslini koruyabilmek ve gölde sürdürülebilir bir balık popülasyonu sağlamak için yürütülen denetim ve kontroller Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve bu denetimlere eşlik eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. Ekiplerin yasağın başladığı tarihten bu yana farklı zamanlarda göl içerisinde ve dışında yasak dönemde yasa dışı kaçak olarak yapılan ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerine yönelik zaman zaman dron kullanılarak havadan da görüntü alınarak yürütülen 80 denetim faaliyeti icra ettiği belirtildi.

Bu kapsamda su ürünleri kanununun ilgili maddelerine muhalefet ettiği gerekçesiyle 33 kişiye 15 Mart’tan bu yana sürdürülen denetim ve kontroller neticesinde toplam 52 bin 150 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Denetimlerde yasak dönemde balık satışı yapanlara yönelik de cezai işlemler uygulandığı kaydedildi.