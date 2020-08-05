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Dünya

Beyrut'taki patlamada yeni evlenen çift dehşeti böyle yaşadı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği korkunç patlama sırasında bir çift düğün fotoğrafları için çekimdeydi. Patlamanın şiddeti ise o anları kaydeden kameraya anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:42:00 - 2020-08-05 09:56:31

Beyrut'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama adeta dünyayı sarstı. Patlama sonucu şu ana kadar 74 kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın kişi ise yaralandı. Patlamanın olduğu esnada günlük yaşamına devam eden Lübnanlılar ise büyük şok yaşadı. Bir gelin ve damat da o şoku yaşayanlar arasındaydı.

Görüntülerde yeni evlenen bir çift mutlu anlarını kayda alırken patlama meydana geliyor. Gelinliğin alt kısımları patlamanın etkisiyle savrulurken etraftakiler de sağa sola kaçıyor.

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Yorumlar

Kim olduğum çoğ mu ünemli

Şoklar yaşamasın kimse. Ölüm her an gelir herkese. Deseler yaşayacaksın bin sene, inanma, uyma nefsine. Sen, sen ol, sarıl ayete, hadise. Uyacaksan uy Allah ve Resulüne, herkes desin ne derse. Hem herkes ne diyecekse desin, son nefeste, kabirde, mahşerde, mizanda, terazide.
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