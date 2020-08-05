Beyrut'taki patlamada yeni evlenen çift dehşeti böyle yaşadı

Beyrut'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama adeta dünyayı sarstı. Patlama sonucu şu ana kadar 74 kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın kişi ise yaralandı. Patlamanın olduğu esnada günlük yaşamına devam eden Lübnanlılar ise büyük şok yaşadı. Bir gelin ve damat da o şoku yaşayanlar arasındaydı.

Görüntülerde yeni evlenen bir çift mutlu anlarını kayda alırken patlama meydana geliyor. Gelinliğin alt kısımları patlamanın etkisiyle savrulurken etraftakiler de sağa sola kaçıyor.