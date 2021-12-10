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Dünya Beyrut patlaması davasında eski maliye bakanına tutuklama kararı!
Dünya

Beyrut patlaması davasında eski maliye bakanına tutuklama kararı!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında 2 ay önce çıkarılan tutuklama kararının derhal uygulanması emrini verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 20:03:00 -
Beyrut patlaması davasında eski maliye bakanına tutuklama kararı!

Lübnan’da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar’ın, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında 12 Ekim’de çıkarılan tutuklama kararının savcılık aracılığıyla derhal uygulanması emrini verdiği ve emrin yerine getirilmemesi halinde ise güvenlik güçlerinin yargı emirlerine karşı gelmekten yargılanmalarını istediği belirtildi.

Söz konusu soruşturma, Bitar’ın görevden alınmasını isteyen şüpheliler tarafından açılan davalar nedeniyle defalarca askıya alındı. 1 aydan fazla bir süre sonra soruşturma bu hafta yeniden başladı. Soruşturma kapsamında Bitar, patlamayla ilgili çok sayıda mevcut ve eski üst düzey politikacı ile güvenlik yetkilisini suçlarken, şüpheliler Bitar tarafından sorgulanmayı reddetti ve Bitar’ın önyargılı olduğunu ve bunu yapma yetkisine sahip olmadığını öne sürdü.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut’ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten yargıç Tarek Bitar ise Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos’u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ayrıca Al-Machnouk, Bitar’ın kendisini ifadeye çağırmasının ardından davanın başka bir yargıca devredilmesi talebinde bulunmuştu. Bitar, Beyrut Temyiz Mahkemesi’nin dava hakkındaki kararına kadar soruşturmaya devam edemeyeceğini kaydetmişti. Sonrasında liman patlaması davasında yargıç Bitar tarafından sorgulanması planlanan Diyab, 27 Ekim tarihinde Bitar’a yönelik dava açmıştı. Lübnan yasalarına göre, Bitar’a hakkında dava açıldığının bildirilmesiyle Diyab'ın sorgulanacağı duruşmanın ertelenmesi kararı alınmıştı.

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