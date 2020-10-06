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Spor Beypiliç Boluspor, kadrosuna 19 futbolcu kattı
Spor

Beypiliç Boluspor, kadrosuna 19 futbolcu kattı

Kırmızı beyazlı ekip, 10 futbolcusunu da kiralık verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:50:53 -
Beypiliç Boluspor, kadrosuna 19 futbolcu kattı

BOLU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, 19 transfer yaparken 10 futbolcusunu da kiralık olarak gönderdi.

Yeni sezona istediği bir başlangıç yapamayan kırmızı-beyazlı ekip, 19 futbolcuyu renklerine bağladı.

Boluspor, 1. transfer döneminde Ankaraspor'dan orta saha oyuncusu Tugay Kacar (2 yıl) , forvet Mertan Caner Öztürk (2 yıl), Hatayspor'dan kaleci Ömer Alıcı (1 yıl), forvet Hamza Gür (2 yıl), İstanbulspor'dan defans oyuncusu Oğuzhan Berber (1 yıl), Arka Gdynia takımından orta saha oyuncusu Nemannja Mihajlovic (2 yıl), Ergene Verimlispor'dan defans oyuncusu Muhammet Raşit Yöndem (4 yıl), Giresunspor'dan defans oyuncusu Muhammed Bayır (1 yıl), orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz (1 yıl), Kongsvinger takımından orta saha oyuncusu Marlon Mateus Da Silva (3 yıl), Hannover 96 takımından defans oyuncusu Felipe Trevizan Martins (1+1 yıl), Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan defans oyuncusu Aykut Demir (1 yıl), Karabağ Agdam takımından orta saha oyuncusu Araz Abdullayev(1+1 yıl) ve Menemenspor'dan defans oyuncusu Ali Keten (2 yıl) ile anlaşma imzaladı.

Kırmızı beyazlı ekip, ayrıca Başakşehir'den forvet Muhammet Arslantaş, orta saha oyuncuları Alican Özfesli ve Ange Aboe Belibi, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Muhammet Gümüşkaya ile Göztepe'den defans oyuncusu Kerim Alıcı'yı birer yıllığına kiraladı.

- Kiralıklar

Bolu ekibi, sezon öncesinde Düzcespor'a orta saha oyuncuları Ahmet Onur Doğukut ve Mutlu Güler'i, Kırklarelispor'a defans oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü, Gümüşhanespor'a defans oyuncusu Bahadır Abdulkadir Yağız'ı, 1877 Alemdağspor'a orta saha oyuncusu Emirhan Özer'i, İskenderun Futbol Kulübüne forvet Furkan Demir'i, Kırıkkale B.A. Spor'a orta saha oyuncusu Hakan Arat'ı, Artvin Hopaspor'a forvet Mert Can Bilaloğlu'nu, Esenler Erokspor'a orta saha oyuncusu Muhammed Şura Çetin ile Çengelköy'e kaleci Sabri Can'ı birer yıllığına kiralık olarak gönderildi.



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