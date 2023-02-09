Beyoğlu'ndan deprem bölgelerine 55 TIR yardım gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Beyoğlu Belediyesi de depremin yaşandığı illere yardımda bulunmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezinde oluşturulan Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplanan yardımlar TIR’lara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor. Belediye çalışanları ile vatandaşların el ele vererek yürüttüğü çalışmalar kapsamında 55 TIR yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, onlarca TIR’ın daha hazırlanarak bölgeye gönderileceğini söyledi.

Beyoğlu Belediyesi deprem bölgelerinde çalışmalara destek veriyor

Beyoğlu Belediyesi, deprem bölgelerindeki çalışmalara da 100 kişilik ekiple destek veriyor. 40 kişilik arama kurtarma ekibi ve birisi ambulans 7 araç arama kurtarma çalışmalarına destek verirken, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda kurduğu sahra çadırında da 60 kişilik ekiple depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelere yardım malzemelerinin dağıtıldığı çadırda kurulan aşevinde de vatandaşlara üç öğün sıcak yemek veriliyor. Beyoğlu Belediyesi ayrıca bugün itibariyle faaliyete geçireceği seyyar fırın ile de günde 5 bin ekmek pişirerek depremzedelere dağıtacak.

Başkan Yıldız da yardımcıları ve birim müdürleriyle Kahramanmaraş'da

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, üç başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle birlikte, depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'da hem incelemelerde bulunuyor hem de belediye tarafından bölgede yürütülen çalışmaları koordine ediyor.