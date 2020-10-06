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Aktüel Beyoğlu'nda Kovid-19 denetimi yapıldı
Aktüel

Beyoğlu'nda Kovid-19 denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:53:14 -
Beyoğlu'nda Kovid-19 denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi, suçun önlenmesi, huzur ve güveni tesis etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Asayiş uygulamasında 1293 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken 145 araç denetlendi. Uygulamada 4 aranan şahıs, 7 yoklama kaçağı ve 1 hırsızlık şüphelisi yakalanırken 7 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesildi.

Ayrıca konaklama tesislerine yönelik de 14 kıraathane, 52 kafe ile 16 apart ve otel denetlendi. Denetimde 5 otel hakkında idari işlem yapıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen 6 iş yeri ise mühürlendi.

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