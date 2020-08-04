  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:34:07 -
Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, "değnekçi" diye tabir edilen 7 korsan otoparkçı gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından korsan otoparkçılık yaptıkları öne sürülen Ömer B., Muzaffer K., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Erdi Ö. ve Murat B.'yi yakaladı. Şüpheliler Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet ve yağma suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin, makbuz vermeden aracını park etmek isteyen vatandaşlardan 10 lira park ücreti istedikleri, ücret vermek istemeyenleri araçlarına zarar gelebilme ihtimali olduğunu söyleyerek üstü kapalı bir şekilde tehdit ettikleri belirlendi.

Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Muzaffer K. adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı