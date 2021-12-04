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Aktüel Beyoğlu’nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı
Aktüel

Beyoğlu’nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı

Kültür Kenti Vakfı tarafından kız çocuklarının eğitimlerini desteklemek amacıyla yaptırılan Beyoğlu’ndaki İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, düzenlenen törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:20:00 -
Beyoğlu’nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıfların devletin dışında sivil bir anlayışla birçok farklı alanda halkın ihtiyaçlarını karşılamayı öncelediğini ifade etti. Ersoy, “Vakıflarla ilgili yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmalarda bizim medeniyetimizin aynı zamanda bir vakıf medeniyeti olduğunun özellikle belirtilmesi tesadüfi bir şey değildir. Modern dünyada, gelişmiş birçok ülke bizim tarihimizdeki vakıf geleneğinden ilham alarak kendi ülkelerinde benzer yapılar inşa etmiştir” dedi.

‘Evlatlarımızın geleceğine katkı sunacak’

İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun kız evlatların geleceklerine katkı sunacak iyilik hareketinin öncüsü olduğuna dikkati çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, yurdun, özel statüdeki kız çocuklarına üniversite yaşamları boyunca huzurlu bir yuva, barınma ve beslenme olanağı sunmanın çok ötesinde somut ve somut olmayan kültürel varlığı keşfetmelerine de imkan sağlayacağını kaydetti.

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