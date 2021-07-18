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Yerel Beyoğlu'nda bir kişinin cesedi bulundu
Yerel

Beyoğlu'nda bir kişinin cesedi bulundu

Beyoğlu’nda evsiz olduğu belirtilen bir kişinin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 07:03:00 -
Beyoğlu'nda bir kişinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre; Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir taksi durağı yakınında, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, adının Emre K. olduğu belirtilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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