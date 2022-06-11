Beyninde kit görülen Caner Toygar'dan yeni açıklama

Caner Toygar, şimdilerde atv'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla ekranlarda yer alıyor. Geçtiğimiz günlere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla beyninde kitle görüldüğünü bildiren ve MR çektireceği bilgisini paylaşan Caner Toygar'ın sağlık durumu merak edilmişti. Caner Toygar, çekilen MR sonucunu ve son sağlık durumunu açıkladı.

Bir zamanlar izdivaç programlarıyla ekranlarda yer alan ve 'Gelinim Olur musun?' programıyla adını geniş kitlelere duyuran damat adayı Caner Toygar sevenlerini korkuttu. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan “Esra Erol'da” programında muhabirlik yapan Caner Toygar, 350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu.

Instagram hesabından ''Yarın beynimdeki görünen kitle ilaçlı mr çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim''şeklinde bir paylaşım yapan Caner Toygar, paylaşımının açıklama kısmına ise ''Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce agridan duramıyordum mr çekildi ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü yarın netleşmesi için ilaçlı mr çekilecek umarım kötü birşey çıkmaz..'' yazmıştı.

Yeni açıklama

Sağlık durumu sevenleri tarafından merak konusu olan Caner Toygar, MR sonucunu ve sağlık durumunu açıkladı. YouTube kanalı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapan Caner Toygar, ''Caner Toygar’dan Sağlık Durumu Hakkında Son Açıklama!'' başlıklı bir video çekerek sevenleriyle paylaştı.

Çok şiddetli ağrısı olduğunu dile getiren Toygar, MR sonucunun temiz çıktığını ancak ağrıların sebebinin ne olduğunu henüz öğrenemediğini ifade etti. Kendisini reklam yapmakla suçlayanlara da seslenen Caner Toygar, ''Reklam yaptığımı söyleyenler oldu. Zaten işim gücüm yerinde, zaten ekranlardayım, neyin reklamını yapacağım?'' dedi.