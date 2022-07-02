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Gündem Beylikdüzü'nde yürekler ağza geldi
Gündem

Beylikdüzü'nde yürekler ağza geldi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 17:20:00 -
Beylikdüzü'nde yürekler ağza geldi

Alınan bilgiye göre, Haramidere Bağlantı Yolu Yakuplu mevkisi Beylikdüzü istikametinde ilerleyen O.A. yönetimindeki 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan O.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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