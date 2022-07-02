Beylikdüzü'nde yürekler ağza geldi
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, Haramidere Bağlantı Yolu Yakuplu mevkisi Beylikdüzü istikametinde ilerleyen O.A. yönetimindeki 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan O.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.