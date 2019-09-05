Beylikdüzü’nde ‘Umut ve Kadın’ konusu konuşuldu

Beylikdüzü’nde düzenlenen 6’ncı Barış ve Sevgi Günleri Buluşmaları’nın Çardak Altı Sohbetleri bölümünde ‘Umut ve Kadın’ konusunu konuşuldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Barış ve Sevgi Günleri Buluşmaları, devam etti. Düzenlenen buluşmanın Çardak Altı Sohbetleri bölümünde ise ünlü sanatçı Candan Erçetin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘Umut ve Kadın’ konusunu konuştu. Kadına şiddetin önüne geçilmesindeki en büyük faktörün eğitim olduğu vurgusu yapıldı. Konuşmacılar, kendi hatıralarından örneklerle vatandaşlara geçmişte yaşadıkları eşitsizlikleri anlattı. Sohbetin sonunda ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmacılara plaket ve çiçek takdim etti.

Gecenin sonunda ise oyuncu ve aynı zamanda şarkıcı olan Ender Balkır, sahne aldı. Balkır, seslendirdiği türkülerle vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Türkülerine hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, pankartlarla da destek verdi. Konser sonrasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti. Beylikdüzü halkının etkinliklerden çok memnun olduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Gelecek etkinlikleri de şimdiden düşünmeye başladık. Bugün çok özel bir gün. Çok özel konuklar ağırladık. Cumhuriyetin Kuruluşu’nun felsefesinin yazıldığı Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü bugün. Onu kutladık. Bilimden tarihe, kültürden sanata, spora kadar burada birçok sanatçımızı ağırlıyoruz. Beylikdüzü fark oluşturuyor. İddiamız bu. İstanbul’a nefes aldıracağız diye yola çıkmıştık. İstanbul’a da nefes aldırdığımızı düşünüyorum” dedi.