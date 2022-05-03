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Yerel Beylikdüzü'nde iki yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti
Yerel

Beylikdüzü'nde iki yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde beşinci kattan düşen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 13:52:00 -
Beylikdüzü'nde iki yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs günü ilçedeki bir sitenin beşinci katındaki dairede yaşayan iki yaşındaki E.B. aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan E.B. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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