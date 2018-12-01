Beylikdüzü AK Parti belediye başkan adayı kim belli oldu mu?

AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayının kim olacağı merak konusu oldu. Daha önce AK Parti'de bulunan ancak 2014 yerel seçimlerde CHP'ye kaptıralan Beylikdüzü için AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayının kim olduğu araştırılıyor. Beylikdüzü AK Parti belediye başkan adayı 2019 belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Cumartesi günü Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi İzmir'de ise Nihat Zeybekçi'yi aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adaylarını açıkladığı iller arasında İstanbul yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul-İBB adayının belirlemek için çalışmaların devam ettiğini G-20 için gittiği Arjantin dönüşü İstanbul-İBB ve ilçelerinin adaylarını açıklayacağını duyurmuştu. AK Parti İstanbul İBB ve İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının artık neredeyse netlik kazandığı biliniyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın olacağı kesin gibi. CHP'nin İBB adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olacağı iddiaları var. AK Parti 2019 yerel seçimlerde Beylikdüzü'nün kazanılmasını istiyor. Bunun için AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı kim? sorusu merakla araştırılıyor. AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayının Beylikdüzü ilçe Başkanı Avukat İsmail Damat olacağı söyleniyor.

İsmail Damat kimdir nerelidir?