Beykoz bin 960 öğrenci alacak

2008’de Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olarak temelleri atılan ve 2016’da kurulan Beykoz Üniversitesi, bu yıl kabul edeceği iki bine yakın öğrenci için farklı eğitim fırsatları sunacak. Ruhi Engin Özmen’in kurduğu ve rektörlük görevini Prof. Dr. Mehmet Durman’ın üstlendiği üniversitede yüksek lisans dahil 2 bin 746 öğrenci öğrenim görüyor. 118 öğretim görevlisi, 84 doktor öğretim üyesi, 22 araştırma görevlisi, 9 doçentin görev yaptığı üniversitenin lisans programları ise şöyle sıralanıyor:

19 lisans programı

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İşletme, İşletme (İngilizce), Lojistik Yönetimi (İngilizce), Uluslararası Ticaret (İngilizce); Sanat ve Tasarım Fakültesi (Çizgi Film ve Animasyon, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Dijital Oyun Tasarımı, Grafik Tasarım, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema); Sosyal Bilimler Fakültesi (Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)); Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), İşletme Mühendisliği (İngilizce), Mimarlık, Yazılım Mühendisliği), Sivil Havacılık Yüksekokulu (Havacılık Yönetimi) olmak üzere toplam 19 lisans programımız bulunmaktadır.

Doğa dostu yerleşke

Beykoz Üniversitesi’nin Beykoz ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa köyünde halihazırda kampüs inşası devam ederken, Türkiye’nin en modern ve doğa dostu yerleşkesinde öğrencilere yurt imkânı da sunulacak. Ancak şu anda üniversitenin bulunduğu Beykoz ilçesindeki özel kız, erkek öğrenci yurtlarında uygun ödeme koşulları ve indirim seçenekleri ile imkânlar sunuluyor.

Bursları da cazip

Beykoz Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lisans ve önlisans programlarının burslu, yüzde 75 ve yüzde 50 indirimli kontenjanlarına öğrenci alacak. Öğrenciler yüzde 50 indirimli kontenjanları ilk 5 tercihlerinde yer vermeleri ve yerleşmeleri durumunda yüzde 25 tercih bursundan da faydalanabilecek. 29 öğrenci kulübünün yer aldığı üniversitenin tanıtım günleri ise bu hafta içerisinde başlıyor.